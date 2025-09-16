Katz: "Distruggeremo la città di Gaza!"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il Ministro della Guerra del regime sionista, Israel Katz, ha minacciato Hamas. Ha affermato: "Se Hamas non libererà i prigionieri e non deporrà le armi, distruggeremo la città di Gaza." Katz ha sostenuto: "Per proteggere i nostri soldati, dobbiamo muoverci con forza a Gaza e colpire il nemico." Anche il capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, Eyal Zamir, ha affermato: "Stiamo approfondendo le nostre operazioni nel cuore della città di Gaza, che è un'area vitale per Hamas. L'operazione nella città di Gaza è una missione per raggiungere un obiettivo morale, ovvero il ritorno dei prigionieri."