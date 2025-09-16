  1. Home
Katz: "Distruggeremo la città di Gaza!"

16 settembre 2025 - 17:33
Il Ministro della Guerra del regime sionista ha affermato: "Se Hamas non libererà i prigionieri e non deporrà le armi, distruggeremo la città di Gaza."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il Ministro della Guerra del regime sionista, Israel Katz, ha minacciato Hamas. Ha affermato: "Se Hamas non libererà i prigionieri e non deporrà le armi, distruggeremo la città di Gaza." Katz ha sostenuto: "Per proteggere i nostri soldati, dobbiamo muoverci con forza a Gaza e colpire il nemico." Anche il capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, Eyal Zamir, ha affermato: "Stiamo approfondendo le nostre operazioni nel cuore della città di Gaza, che è un'area vitale per Hamas. L'operazione nella città di Gaza è una missione per raggiungere un obiettivo morale, ovvero il ritorno dei prigionieri."

