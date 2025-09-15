Nowrouzi: Il grido di giustizia dei media indipendenti non può essere messo a tacere dai missili

Ahmad Nowrouzi, vicedirettore del World Service (Servizio d'Oltrefrontiera) dell'IRIB, parlando all'assemblea generale annuale dell'Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) a Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, ha sottolineato che "La voce dei media non può essere messa a tacere". Ha aggiunto: "Il grido di giustizia dei media indipendenti contro il discorso della forza, dell'aggressione e del colonialismo non può essere spento dai missili; Piuttosto, le fiamme stesse sono il più grande messaggio che può esporre la natura brutta e disumana delle equazioni e delle transazioni di potere globale di oggi".

Il testo integrale del discorso del vicepresidente del World Service (Servizio d'Oltrefrontiera) dell'IRIB, pronunciato all'Assemblea Generale dell'ABU a Ulaanbaatar domenica 14 settembre (Shahrivar 23), è il seguente:

Nel nome di Allah, il Clemente, il Misericordioso

Sono lieto di poter essere presente tra i dirigenti e i membri dei più importanti organi di stampa del mondo ed esprimo la mia gratitudine al mio stimato ospite e ai colleghi dell'Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU).

Vi parlo a nome della Radio e Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, dall'edificio bruciato di questa Network di grande rilevanza della regione e del mondo, che ha ricevuto missili in risposta al suo grido di giustizia e libertà.

Come tutti sapete, l'edificio centrale dell'IRIB è stato oggetto di brutali attacchi missilistici da parte del regime israeliano ed è stato inghiottito dalle fiamme dell'odio e della vendetta, vendetta contro i media indipendenti e la voce dei cercatori di libertà che hanno coraggiosamente denunciato i crimini di questo regime contro il popolo palestinese oppresso e le altre nazioni musulmane della regione.

Ma la voce dei media non può essere messa a tacere. Le grida di giustizia dei media indipendenti, che si oppongono al discorso della forza, dell'aggressione e del colonialismo, non possono essere soffocate dai missili. Le fiamme stesse sono il messaggio più grande, che trasmette la natura brutta e disumana delle equazioni di potere globale di oggi.

L'ABU è il più grande raduno di organizzazioni mediatiche al mondo, con il ruolo efficace e duraturo dei media orientali, è radicato nell'antica civiltà asiatica, nella veridicità e nel coraggio e nell'onestà della cultura orientale. Qui, in questa illustre assemblea dei media, i leader dei media globali si riuniscono per tracciare una nuova visione per il brillante futuro dei media, uno in cui giornalisti, produttori, cameramen e tutti coloro che dicono la verità del mondo possano adempiere in modo sicuro e coraggioso alla loro vera missione: informare i popoli del mondo e risvegliare le nazioni.

In questo futuro promettente, la sicurezza dei media è fondamentale, una sicurezza che oggi è più in pericolo che mai. Solo negli ultimi 23 mesi, almeno 250 giornalisti palestinesi a Gaza sono stati martirizzati, tra cui 31 giornaliste. Il loro martirio, e il vergognoso silenzio delle istituzioni globali di fronte a questo crimine, hanno spianato la strada a un attacco contro una delle più antiche e grandi organizzazioni mediatiche del mondo – il quartier generale centrale dell'IRIB – che, sotto gli occhi delle telecamere in diretta, è stata colpita da 11 missili lanciati dal regime israeliano.

Nel mondo di oggi, nel mezzo di una guerra mediatica impari e dell'assalto di ondate mediatiche non professionali e distorte sull'opinione pubblica globale, i media dell'Unione Asia-Pacifico hanno la grande responsabilità di dare voce alla legittimità delle loro antiche nazioni e della più ampia comunità asiatica.

Questo è il momento di una maggiore interazione e sinergia tra i media indipendenti di questa regione, alzando la voce forte della ricerca della giustizia, dell'indipendenza e della verità a nome delle nazioni asiatiche e contrastando le ondate distruttive dei media globali degenerati e ingannevoli, ma rumorosi.

Illustri Colleghi

L'ABU deve, da un lato, facilitare l'accesso alle nuove tecnologie e creare uno spazio per l'innovazione nella produzione di contenuti al fine di mantenere aggiornate la radio e la televisione e, difendendo i diritti dei media e rafforzando la loro indipendenza, contribuire a creare un ambiente mediatico sano e libero. D'altra parte, deve essere in grado di fornire servizi adeguati ai suoi membri in tempi di emergenza e di guerre imposte, offrendo un sostegno significativo.

Pur apprezzando la posizione del Segretario Generale dell'ABU nel condannare gli attacchi militari sul suolo iraniano, e la solidarietà e la simpatia espresse dai media membri dell'ABU nel condannare l'attacco missilistico del regime sionista contro l'IRIB, sottolineo ancora una volta: Data l'importanza vitale della sicurezza dei media e dell'immunità dagli attacchi militari, noi, i professionisti dei media e questa illustre assemblea dell'ABU, non solo condannare l'attacco militare contro l'IRIB, ma anche adottare misure serie, coerenti ed efficaci per difendere la sicurezza dei media e l'immunità contro le azioni militari e le sanzioni. Tra le mie proposte c'è la formazione di un Gruppo di Lavoro Legale all'interno dell'ABU per difendere l'immunità dei media, in conformità con la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 ed i loro Protocolli Aggiuntivi, nonché con la Risoluzione n. 1783 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dei giornalisti.

Grazie per la vostra pazienza e il vostro supporto; auspicando pace, tranquillità e sicurezza all'umanità.