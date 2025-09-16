Tel Aviv: "Attacchi imminenti in arrivo; evacuate Hodeidah!"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, l'esercito del regime sionista ha chiesto l'immediata evacuazione del porto di Hodeidah, nello Yemen. Il portavoce dell'esercito del regime sionista ha affermato: "Chiediamo a coloro che si trovano nel porto di Hodeidah e alle navi attraccate di evacuarlo immediatamente."

L'esercito del regime sionista ha affermato: "Un imminente attacco al porto di Hodeidah avverrà. Tutti coloro che si trovano in questo porto e le navi attraccate devono lasciare immediatamente il luogo. Chiunque rimanga in questa zona mette a rischio la propria vita." Alcune fonti sioniste hanno anche affermato che l'esercito del regime intende attaccare il porto di Hodeidah nelle prossime ore.