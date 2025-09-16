Trump nega il rapporto di Axios!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'Associated Press, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha smentito il rapporto di Axios, sostenendo di non essere stato informato dell'attacco e dell'aggressione del regime sionista contro il Qatar della scorsa settimana.

L'affermazione di Trump arriva dopo che il sito web americano Axios aveva riportato che Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, aveva informato Trump poco prima dell'inizio dell'operazione a Doha contro i leader di Hamas. L'amministrazione Trump ha affermato di "essere stata informata solo quando i missili erano in volo e, di conseguenza, Trump non ha avuto l'opportunità di opporsi all'attacco." Tuttavia, Axios, citando funzionari israeliani, ha scritto che la Casa Bianca era stata informata in anticipo, anche se si considera che la tempistica dell'attacco fosse compressa.

Il regime sionista, in un'ulteriore azione terroristica nella regione, ha attaccato la scorsa settimana la residenza dei leader di Hamas in Qatar, con l'obiettivo di eliminarli. I paesi del Medio Oriente e oltre hanno ampiamente condannato questa aggressione come un atto che potrebbe intensificare le tensioni in una regione già sull'orlo del baratro.

Trump aveva precedentemente affermato di non aver avuto alcun ruolo nella decisione di Israele di attaccare il Qatar. Ieri, in risposta alla domanda se Netanyahu lo avesse avvisato direttamente prima dell'attacco, ha sostenuto: "No, no. Non hanno avvisato."

L'ufficio di Netanyahu, dopo il rapporto di Axios, ha ribadito la dichiarazione che aveva rilasciato dopo l'attacco in Qatar, sostenendo che l'attacco era stato "un'operazione israeliana completamente indipendente." Washington è considerata un alleato sia del Qatar che di Israele. Doha ha svolto un ruolo di mediatore nel tentativo di negoziare un accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Dal 7 ottobre 2023, il regime sionista ha ucciso decine di migliaia di palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini, e ha alimentato una crisi di fame e carestia nella Striscia.

Numerosi ricercatori ed esperti di diritti umani hanno descritto questo massacro come equivalente a un genocidio. Tel Aviv nega l'accusa di genocidio e ha descritto le aggressioni a Gaza come "autodifesa" dopo l'operazione di Hamas del 7 ottobre (Alluvione di Al-Aqsa). Da allora, l'esercito del regime sionista ha attaccato, oltre al Qatar, anche il Libano, la Siria, l'Iran e lo Yemen.