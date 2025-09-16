Il numero dei feriti negli attacchi del regime sionista a Gaza supera i 165.000

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa Shahab, il Ministero della Salute palestinese nella Striscia di Gaza ha rilasciato una nuova dichiarazione con le ultime statistiche sulle vittime e i feriti degli attacchi dell'esercito del regime sionista contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno.

Secondo il Ministero della Salute palestinese a Gaza, a seguito degli attacchi dell'esercito del regime sionista contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, 64.964 persone sono state martirizzate. L'ente medico palestinese ha anche affermato che il numero totale dei feriti negli attacchi dell'esercito del regime sionista nella Striscia di Gaza, dall'inizio della guerra in questa area, ha raggiunto le 165.312 persone.

Il ministero ha annunciato che nelle ultime 24 ore, i corpi di 59 persone sono stati trasferiti in ospedale. Inoltre, 386 persone sono state ferite in questo periodo.

Inoltre, dal 18 marzo 2025, nella nuova ondata di attacchi a Gaza, 12.413 persone sono state uccise e 53.271 sono state ferite. Migliaia di altre persone sono ancora disperse e sotto le macerie nella Striscia di Gaza. Nei centri di distribuzione degli aiuti, altre 47 persone sono state ferite nelle ultime 24 ore, portando il numero dei palestinesi uccisi in questi centri a 2.497 e dei feriti a 18.294. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3 decessi dovuti a fame e malnutrizione, portando il numero delle vittime di carestia e fame a Gaza a 428 persone, di cui 146 sono bambini. Inoltre, da quando è stato annunciato l'indice IPC (che dichiara la carestia a Gaza), sono stati registrati 105 decessi per malnutrizione, tra cui 31 bambini.