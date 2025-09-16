Pesante bombardamento di Hodeidah; la difesa aerea yemenita si scontra con i caccia israeliani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il canale yemenita Al-Masirah ha riportato un attacco del regime sionista al porto di Hodeidah, nello Yemen.

Contemporaneamente, Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato: "La nostra difesa aerea sta affrontando i caccia del nemico israeliano che hanno attaccato il nostro paese." Ha aggiunto: "La difesa aerea ha creato grande confusione tra i caccia nemici e ha costretto alcuni di essi a lasciare lo spazio aereo yemenita prima di compiere l'aggressione. Grazie a Dio, la loro penetrazione in profondità nello spazio aereo è stata neutralizzata."

La radio dell'esercito del regime sionista ha annunciato l'inizio di un massiccio attacco aereo del regime contro il porto di Hodeidah.

Il Canale 12 della televisione del regime sionista ha affermato: "L'obiettivo dell'attacco a Hodeidah, nello Yemen, è di metterlo fuori uso per diverse settimane." I media del regime sionista hanno sostenuto che finora sono stati effettuati 12 attacchi sul porto di Hodeidah e che tre moli sono stati colpiti.