Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha ribadito oggi, domenica, le sue posizioni russofobe in un'intervista con la rete televisiva CBS.

A questo proposito, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato: "Le sanzioni contro la Russia sono una campagna di massima pressione che avrà successo, e possiamo ridurre significativamente le entrate petrolifere di Mosca... Se si guarda a ogni singola dichiarazione di Mosca, sembra che stiano usando questo problema, abbiamo immunizzato l'economia contro questo [virus]. Beh, non hanno immunizzato l'economia. Le loro entrate petrolifere sono diminuite del 20% rispetto all'anno scorso."

Scott Bessent ha sostenuto: "Suppongo che questo possa ridurre le entrate di Mosca di un altro 20 o 30 per cento!"