27 ottobre 2025 - 10:11
Bessent: Le sanzioni contro la Russia sono una campagna di massima pressione

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato in un'intervista: "Le sanzioni contro la Russia sono una campagna di massima pressione."

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha ribadito oggi, domenica, le sue posizioni russofobe in un'intervista con la rete televisiva CBS.

A questo proposito, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato: "Le sanzioni contro la Russia sono una campagna di massima pressione che avrà successo, e possiamo ridurre significativamente le entrate petrolifere di Mosca... Se si guarda a ogni singola dichiarazione di Mosca, sembra che stiano usando questo problema, abbiamo immunizzato l'economia contro questo [virus]. Beh, non hanno immunizzato l'economia. Le loro entrate petrolifere sono diminuite del 20% rispetto all'anno scorso."

Scott Bessent ha sostenuto: "Suppongo che questo possa ridurre le entrate di Mosca di un altro 20 o 30 per cento!"

