Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano americano The New York Times ha scritto in un rapporto: le dimissioni di Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, potrebbero essere state fatte con l'obiettivo di impedire un voto di sfiducia al governo nel parlamento ucraino.

Il New York Times, citando fonti informate, ha scritto che Yermak ha probabilmente "accettato di sacrificarsi" per evitare l'approvazione di un voto di sfiducia. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa azione sarà sufficiente per contenere l'attuale crisi politica, poiché se il voto di sfiducia venisse approvato, l'intero gabinetto di Zelenskyj sarebbe costretto a dimettersi.

Secondo il rapporto, nessuno dei leader influenti dei partiti ucraini ha finora chiesto le dimissioni di Zelenskyj, poiché in condizioni di legge marziale le elezioni non si tengono.

Il 10 novembre, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina (NABU) e la Procura Speciale Anticorruzione del paese, indipendenti dall'ufficio di Zelenskyj, hanno avviato un'indagine su una vasta rete di corruzione nel settore energetico, nota come "Operazione Midas". Le ispezioni sono state condotte presso la società "Energoatom" e nelle residenze dell'uomo d'affari Timur Mindich e dell'allora ministro dell'Energia German Galushchenko. Secondo i risultati preliminari, circa 100 milioni di dollari sarebbero stati riciclati in questa rete.

Il NABU ha anche pubblicato alcune conversazioni registrate dall'appartamento di Mindich che mostravano colloqui legati alla corruzione. Il 17 novembre, sono emersi rapporti secondo cui il nome di Andriy Yermak potrebbe essere menzionato nel fascicolo con il nome in codice "Alibaba".

La rivelazione di questo caso ha creato una profonda crisi politica in Ucraina, il parlamento è stato chiuso per diversi giorni e numerosi deputati, anche del partito al governo "Servo del Popolo", hanno chiesto le dimissioni di Yermak. Il 28 novembre è stato anche riferito che le agenzie anticorruzione stavano perquisendo la casa e l'ufficio di Yermak, una questione che lui stesso ha confermato. Poche ore dopo, Zelenskyj ha annunciato che Yermak aveva presentato ufficialmente la sua lettera di dimissioni.