Pressione di Rubio sull'Europa per intensificare le restrizioni sull'immigrazione

27 novembre 2025 - 11:20
News ID: 1754720
Source: ABNA24
Un media americano ha rivelato che il Segretario di Stato di quel paese ha ordinato ai diplomatici di esercitare pressioni sui governi occidentali affinché impongano maggiori restrizioni su ogni tipo di immigrazione.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al Jazeera, il giornale New York Times ha riferito, sulla base di un documento, che "Marco Rubio", il Segretario di Stato americano, ha incaricato i diplomatici statunitensi di spingere i governi occidentali verso l'imposizione di ampie restrizioni sui processi migratori.

Sulla base dello stesso rapporto, il New York Times ha aggiunto che Rubio ha chiesto ai diplomatici americani di evidenziare i crimini legati agli immigrati per costringere i governi bersaglio a inasprire le normative sull'ingresso degli immigrati.

