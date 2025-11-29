  1. Home
Witkoff: "Il Piano di Pace Americano per l'Ucraina Previene Future Guerre"

29 novembre 2025 - 22:20
L'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: Il piano di pace di Washington per risolvere la crisi ucraina può anche prevenire l'insorgere di futuri conflitti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano americano The Wall Street Journal ha citato Steve Witkoff, inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina, scrivendo: Se accettata, l'iniziativa di pace di Washington può impedire lo scoppio di nuovi conflitti e spianare la strada affinché Stati Uniti, Russia e Ucraina diventino partner commerciali.

Witkoff ha espresso la speranza che i tre paesi, Stati Uniti, Russia e Ucraina, possano alla fine stabilire relazioni economiche stabili.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano presentato un piano in 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina; un piano che ha incontrato la forte reazione di Kiev e di alcuni suoi partner europei, e sono stati avviati sforzi per una revisione fondamentale di esso. Stati Uniti e Ucraina si sono consultati su questo piano a Ginevra il 23 novembre. Secondo i resoconti dei media ucraini, le due parti hanno raggiunto un accordo sulla maggior parte delle proposte, ma alcuni punti restano da esaminare nel prossimo incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina; un incontro la cui data non è ancora stata fissata.

Donald Trump ha anche annunciato martedì che la nuova versione del piano è stata ridotta da 28 a 22 punti.

