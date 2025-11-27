  1. Home
Reazione di Hamas alle nuove mosse di Tel Aviv in Cisgiordania

27 novembre 2025 - 11:19
News ID: 1754717
Source: ABNA24
Hamas ha reagito all'approvazione di una nuova bozza di legge nella Knesset del regime sionista riguardante la Cisgiordania.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Sputnik, il Movimento di Resistenza Islamica Hamas ha rilasciato una dichiarazione affermando che l'approvazione della nuova bozza di legge nella Commissione Esteri e Sicurezza della Knesset del regime sionista, che consente ai coloni di acquistare direttamente terreni nella Cisgiordania occupata, è un nuovo crimine che viola lo status legale della Cisgiordania come territorio occupato.

Hamas ha sottolineato in questa dichiarazione che tale azione del governo occupante è un tentativo di imporre una nuova realtà nel quadro dell'avanzamento dei piani di giudaizzazione e annessione della Cisgiordania. Tutte le misure del regime sionista per giudaizzare quest'area e Gerusalemme ed espellere i suoi residenti sono nulle e illegali e non cambieranno mai la verità palestinese di questa terra e il diritto del popolo palestinese su di essa.

Il movimento ha invitato la Lega Araba, le Nazioni Unite e tutte le istituzioni internazionali ad agire in modo immediato e costruttivo per contrastare queste aggressioni e la palese violazione delle risoluzioni internazionali relative alla Cisgiordania occupata e per costringere il governo terrorista del regime sionista a fermare i progetti di insediamento e le aggressioni continue contro la nazione, la terra e i luoghi sacri palestinesi.

