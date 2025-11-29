Nuove Esplosioni a Kiev; Elettricità Interrotta nella Capitale Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, questa mattina nuove esplosioni sono state udite a Kiev, la capitale ucraina, e nelle aree circostanti, e le sirene d'allarme hanno suonato in queste regioni.

Inoltre, i funzionari ucraini hanno riferito dell'interruzione della fornitura di acqua ed elettricità in alcune zone di Kiev.

Il Ministero dell'Energia ucraino ha anche annunciato che la fornitura di elettricità a oltre 600.000 residenti della capitale e delle aree circostanti è stata interrotta a seguito di queste esplosioni e degli attacchi russi.

Questa mattina, l'agenzia di stampa Reuters, citando funzionari ucraini, ha annunciato che i droni russi hanno attaccato due distretti della città.