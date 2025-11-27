Scontri tra giovani palestinesi e forze di occupazione in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, fonti di notizie hanno riportato scontri tra giovani palestinesi e militari occupanti nella città di Jaba, a sud di Jenin, in Cisgiordania.

Inoltre, i militari del regime sionista hanno arrestato tre giovani nella città di Aqaba, a nord di Tubas.

I militari del regime sionista hanno attaccato la città di Tubas.

Contemporaneamente, fonti palestinesi hanno riferito di scontri tra coloni e palestinesi nel villaggio di Al-Rashayda a Betlemme, in Cisgiordania.

La Mezzaluna Rossa Palestinese a Tubas ha annunciato questo mercoledì sera che 10 persone sono rimaste ferite nell'area in seguito a un attacco e a gravi percosse da parte di elementi occupanti israeliani.