Araghchi: Gli Stati Uniti non hanno la volontà di condurre veri negoziati

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al Mayadeen, Sayyed Abbas Araghchi, il Ministro degli Esteri iraniano in visita in Francia, ha dichiarato mercoledì sera in un'intervista con la rete "France 24" che il problema esistente nel progresso dei negoziati non risiede nei paesi intermediari, ma negli Stati Uniti stessi, in quanto Washington non ha la volontà di condurre veri negoziati.

Araghchi ha anche commentato il messaggio del Presidente Masoud Pezeshkian al Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, dicendo che il messaggio era legato alla questione dell'Hajj e non aveva alcuna relazione con la questione della mediazione tra Teheran e Washington.

Araghchi: Sulla questione nucleare, abbiamo piena fiducia nell'Arabia Saudita

Ha continuato affermando: "Sulla questione nucleare, abbiamo piena fiducia nell'Arabia Saudita. Per anni, le nostre relazioni sono state in miglioramento e la fiducia tra noi aumenta di giorno in giorno. L'Iran e l'Arabia Saudita hanno un ottimo livello di intesa, hanno un'intesa sulla pace e la stabilità della regione. La cooperazione dei paesi della regione, in particolare l'Iran e l'Arabia Saudita come due grandi potenze, svolge un ruolo chiave nella stabilità regionale."

Araghchi, proseguendo l'intervista con France 24 e rispondendo alla domanda sul motivo per cui l'Iran non collabora con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) sui casi richiesti, ha dichiarato: "Il Consiglio dei Governatori, come organo politico, a differenza dell'AIEA che è un organo tecnico, ha emesso una risoluzione contro l'Iran. Questa risoluzione è stata emessa senza tenere conto delle realtà esistenti, e persino senza considerare che i nostri impianti nucleari pacifici sono stati attaccati. Le realtà sul campo sono state ignorate, nonostante il fatto che questa risoluzione sia stata emessa senza considerare le aggressioni di Israele e degli Stati Uniti contro di noi, come se non fosse scoppiata alcuna guerra. Questo è un errore."

Ha aggiunto: "In precedenza avevamo mostrato la nostra buona volontà di cooperare con l'Agenzia, anche al Cairo, con il ruolo degli amici egiziani. Il signor Grossi è venuto al Cairo e abbiamo avuto un accordo con l'Agenzia, noto come l' 'Accordo del Cairo'. È stato stabilito un quadro di cooperazione. Il signor Grossi e l'Agenzia hanno anche accettato che le nuove realtà sul campo sono diverse e che la cooperazione deve basarsi su queste nuove condizioni."

"Ho chiesto al signor Grossi: l'Agenzia ha un protocollo per ispezionare gli impianti nucleari pacifici che sono stati bombardati? Lui ha risposto: No, perché un caso del genere non è mai accaduto. Pertanto, abbiamo concordato di definire nuovi metodi, e questo è l' 'Accordo del Cairo'. Nelle condizioni attuali, avvicinarsi a questi impianti è pericoloso: pericolo di attacco statunitense, pericolo di ordigni inesplosi, pericolo di contaminazione radioattiva o chimica, e avvicinarsi a questi siti bombardati non è facile. Pertanto, deve essere sviluppato un nuovo quadro e protocollo, e l'Agenzia è d'accordo con questa realtà. Ma questo aspetto non è stato preso in considerazione nella risoluzione del Consiglio dei Governatori."

Araghchi ha proseguito: "L'ispezione degli impianti civili che non sono stati attaccati continua e non ci sono problemi. Ma per quanto riguarda gli impianti danneggiati, come ho detto, deve essere sviluppato un nuovo quadro e questo deve essere negoziato con l'Agenzia. Spero che i paesi membri del Consiglio dei Governatori non prendano decisioni sbagliate e non rendano questo processo più difficile."

Il Ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato: "Il regime israeliano ha attaccato sette paesi negli ultimi due anni. Pertanto, c'è la possibilità di un nuovo attacco o di una nuova guerra, ma se dovessero prendere di mira l'Iran di nuovo, avranno la vittoria? Se hai fatto qualcosa e hai fallito, la logica dice di non ripeterlo."