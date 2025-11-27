Il bilancio dei martiri degli attacchi del regime sionista su Gaza sale a 69.785

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Shahab, il Ministero della Sanità palestinese nella Striscia di Gaza ha rilasciato una nuova dichiarazione annunciando le ultime statistiche sui martiri e i feriti degli attacchi dell'esercito del regime sionista sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno fino ad ora.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese a Gaza, 69.785 persone sono state martirizzate a seguito degli attacchi dell'esercito del regime sionista sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 fino a questo momento.

Questa istituzione medica palestinese ha anche dichiarato che il numero totale dei feriti negli attacchi dell'esercito del regime sionista sulla Striscia di Gaza dall'inizio della guerra in questa striscia ha raggiunto 170.965 persone.

Il Ministero ha annunciato che, anche nelle ultime 24 ore, i corpi di 10 martiri sono stati trasferiti in ospedale. Due persone sono state recentemente martirizzate negli attacchi del regime sionista. Inoltre, i corpi di 8 martiri sono stati estratti da sotto le macerie.

Migliaia di altre persone sono ancora disperse e sepolte sotto le macerie nella Striscia di Gaza.

Dal momento in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco l'11 ottobre 2025, finora 347 persone sono state martirizzate e altre 889 sono rimaste ferite. Inoltre, durante questo periodo, i corpi di 596 martiri sono stati estratti da sotto le macerie.