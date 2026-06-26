Il passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz non è garantito senza tener conto delle considerazioni dell'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali, ha pubblicato un messaggio su uno dei social network scrivendo: il passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz non è garantito con accordi vaghi, rotte parallele o decisioni prese al di fuori delle considerazioni dell'Iran, in quanto Stato costiero.

Egli ha affermato che qualsiasi quadro valido deve basarsi sul coordinamento con l'Iran e sulle disposizioni del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad; in caso contrario, il risultato sarà la sospensione della rotta parallela stabilita.