L'Iraq pronto ad accogliere il leader martire della Umma; il Muharram di quest'anno è diventato il Muharram di Husayni-Khamenei

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), dopo il martirio del leader della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Khamenei, sono iniziati ampi preparativi in coordinamento con le istituzioni irachene e l'ambasciata iraniana per la cerimonia funebre del suo corpo nelle città di Najaf e Karbala il 17 Tir (8 luglio). L'evento è previsto con la partecipazione di milioni di iracheni e come simbolo della profondità dei legami strategici tra le due nazioni.

Viste le ripetute richieste del popolo iracheno, degli studiosi, delle tribù, dei clan e delle élite di ospitare il leader martire della rivoluzione in Iraq, la cerimonia funebre del suo corpo puro si terrà mercoledì 17 Tir nelle città di Najaf e Karbala. Informazioni precise su orario e luogo saranno fornite dai funzionari del governo iracheno.

Quest'anno, il Muharram di Husayni in Iraq ha assunto un colore diverso. I dolenti per Husayn nelle confraternite religiose e i cantori di lamenti hanno recitato poesie in onore del leader martire della Umma. Le immagini dell'Imam Khamenei sui muri delle husseiniya e per le strade dell'Iraq testimoniano l'affetto e la fedeltà degli sciiti iracheni al leader martire della Rivoluzione Islamica.