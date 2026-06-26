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Una figura mediatica conservatrice americana: Per anni ho sbagliato sull'Islam

26 giugno 2026 - 20:57
News ID: 1831728
Source: ABNA24
Una figura mediatica conservatrice americana: Per anni ho sbagliato sull'Islam

«Tucker Carlson», figura mediatica conservatrice americana, in una nuova intervista ha ammesso che la sua precedente percezione sui musulmani era errata.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), «Tucker Carlson», commentatore politico conservatore americano, ha riconosciuto che le sue precedenti posizioni sull'Islam e sui musulmani erano sbagliate. Si tratta di una nuova svolta nel suo percorso intellettuale e politico, avvenuta dopo il suo allontanamento dal presidente americano «Donald Trump» e l'intensificarsi delle sue critiche al regime sionista. La rivista Newsweek ha dedicato un servizio a questo tema.

Carlson ha dichiarato in un'intervista a Sky News: «Per anni ho ripetuto nei miei programmi televisivi che il problema è l'Islam, il problema sono i musulmani, vogliono tutti ucciderci.» Ha aggiunto: «Ero isterico e ci credevo. Ora so che non è vero, e nessuna di quelle affermazioni è corretta, ma all'epoca ci credevo.»

Questo cambiamento di posizione non si è limitato all'Islam; anche la sua visione del regime sionista è cambiata. Carlson ha dichiarato su questo regime: «L'Israele che ho visitato decenni fa non assomiglia all'Israele di oggi. Israele è completamente cambiato, e me ne rammarico.»

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