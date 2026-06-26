Una figura mediatica conservatrice americana: Per anni ho sbagliato sull'Islam

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), «Tucker Carlson», commentatore politico conservatore americano, ha riconosciuto che le sue precedenti posizioni sull'Islam e sui musulmani erano sbagliate. Si tratta di una nuova svolta nel suo percorso intellettuale e politico, avvenuta dopo il suo allontanamento dal presidente americano «Donald Trump» e l'intensificarsi delle sue critiche al regime sionista. La rivista Newsweek ha dedicato un servizio a questo tema.

Carlson ha dichiarato in un'intervista a Sky News: «Per anni ho ripetuto nei miei programmi televisivi che il problema è l'Islam, il problema sono i musulmani, vogliono tutti ucciderci.» Ha aggiunto: «Ero isterico e ci credevo. Ora so che non è vero, e nessuna di quelle affermazioni è corretta, ma all'epoca ci credevo.»

Questo cambiamento di posizione non si è limitato all'Islam; anche la sua visione del regime sionista è cambiata. Carlson ha dichiarato su questo regime: «L'Israele che ho visitato decenni fa non assomiglia all'Israele di oggi. Israele è completamente cambiato, e me ne rammarico.»