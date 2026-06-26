Ben-Gvir: La tregua in Libano non durerà

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, «Itamar Ben-Gvir», ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, in un'intervista al canale 7 della televisione israeliana ha dichiarato che la tregua in Libano non può continuare.

Le dichiarazioni di questo ministro sionista estremista arrivano mentre il regime di occupazione ha ammesso sei violazioni della tregua nella scorsa settimana.

L'esercito del regime sionista ha annunciato in un rapporto di aver effettuato nella scorsa settimana sei attacchi aerei contro persone armate che rappresentavano una minaccia per le forze di occupazione nel sud del Libano.

L'agenzia di stampa ufficiale libanese ha riferito che le forze di occupazione, con veicoli militari e bulldozer, sono avanzate dalla regione di Hadatha verso i dintorni di Haris e si sono stabilite in una delle case.

I sionisti hanno condotto un'ampia operazione di bonifica nella regione, mentre droni da ricognizione e d'attacco volavano abbondantemente nel cielo.