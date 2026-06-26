Sheikh Naim Qassem: Il recente memorandum d'intesa è una dichiarazione ufficiale della sconfitta di Stati Uniti e Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, nel suo discorso in occasione di Ashura, ha definito questo giorno un simbolo della storia nel sacrificio, nella generosità e nell'immortalità. Ha detto che la scena di Ashura è una mobilitazione rivoluzionaria autentica che cambia l'equazione e rovescia i tiranni.

Sheikh Qassem, sottolineando che il deposito dei martiri, dei feriti e dei prigionieri è una responsabilità sulle nostre spalle, e che proteggeremo ciò per cui si sono sacrificati, ha aggiunto: non abbiamo più a che fare con una Kerbala storica, ma con una Kerbala che collega il passato al presente e al futuro.

Il segretario generale di Hezbollah libanese ha osservato: siamo stati confrontati con una guerra volta a distruggere l'esistenza di Hezbollah, la sua base popolare e i cittadini a esso legati in Libano.

Sheikh Qassem ha proseguito affermando che il regime sionista è presente in Libano perché vuole occuparlo nell'ambito del progetto della «Grande Israele», e che la resistenza è nata proprio a causa di questa aggressione e occupazione.

Il segretario generale di Hezbollah ha definito l'aggressione congiunta terrestre, marittima e aerea di Stati Uniti e regime sionista contro i civili una grande guerra e un pericolo serio, e che hanno iniziato la guerra per distruggere l'esistenza di Hezbollah.

Ha sottolineato che il popolo libanese, con la sua posizione simile a quella di Kerbala, è riuscito a fermare questa aggressione e a raggiungere un grande successo.

Sheikh Naim Qassem ha dichiarato: abbiamo sconfitto il progetto israelo-americano e siamo entrati in una nuova fase, e chiunque voglia fare qualcosa deve agire secondo questa nuova fase.

Il segretario generale di Hezbollah ha affermato che la presenza del regime sionista in Libano non è dovuta ai missili, ma perché vuole inghiottirlo e occuparlo.

Facendo riferimento agli sviluppi dell'istigazione alla guerra americano-sionista contro l'Iran e ringraziando la posizione dell'Iran a sostegno della resistenza libanese, ha proseguito: l'Iran ha saputo resistere e raggiungere un memorandum d'intesa che è una dichiarazione ufficiale della sconfitta di Stati Uniti e Israele.

Sheikh Naim Qassem ha sottolineato la necessità di utilizzare la via dell'intesa tra Iran e America come principale garante della sovranità libanese, con una forza eccezionale che Dio Onnipotente ha inviato come dono celeste per il Libano.

Il segretario generale di Hezbollah, sottolineando che «il regime sionista non ha altra scelta che ritirarsi completamente da ogni centimetro di suolo libanese e cessare l'aggressione», ha aggiunto: Israele deve andarsene senza condizioni.

Sheikh Naim Qassem, facendo riferimento alle posizioni ostili del governo libanese nei confronti di Hezbollah, ha sottolineato che i funzionari libanesi non possono essere ostili alla metà del popolo libanese. Ha aggiunto: la resistenza è forte, e se seguite la via della sovranità del Libano, siamo con voi. La resistenza continua con la sua esistenza, presenza, decisioni e capacità, ed è il pilastro dell'indipendenza e della libertà del Libano.

Ha aggiunto: le personalità governative devono unire i loro ranghi contro il nemico e cessare di eseguire i dettami della tutela e degli interessi americano-israeliani.

Sheikh Naim Qassem, rivolgendosi ai funzionari libanesi, ha detto: vi tendiamo una mano di aiuto, e la resistenza nella sovranità del Libano è con voi.