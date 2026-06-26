La paura del ministro della Guerra del regime sionista di fronte al messaggio minaccioso del Sardar Qaani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il ministro della Guerra del regime sionista, che sembra turbato e preoccupato dal messaggio minaccioso del Sardar Ismail Qaani, comandante della Forza Qods del CGRI, ha scritto sul social network X in persiano: Qaani, il comandante della Forza Qods iraniana, ha recentemente lanciato ripetute minacce contro Israele.

«Israel Katz» ha proseguito le sue dichiarazioni esagerate affermando: in ogni caso, se l'Iran attacca Israele, sarà l'errore più grande che abbia mai commesso.

Ha anche affermato: né Hormuz li aiuterà, né l'attacco contro i civili – nulla ci fermerà, e le nostre forze sono pronte a portare a termine il compito.

Il Sardar Ismail Qaani, in un messaggio pubblicato sulla sua pagina personale, ha avvertito i sionisti: i sionisti sappiano; coloro che hanno resistito e combattuto contro di voi, yazidi, con lo spirito di Ashura e la fede di Hussein, portano nell'anima la stessa fede eterna: ogni giorno è Ashura, e ogni terra è Kerbala.

Il Sardar Qaani ha dichiarato: voi sionisti dovete lasciare tutto il Libano, perché questa terra è un campo di resistenza e di fermezza, non un terreno di sgomberi per gli occupanti.

Ha aggiunto: se i sionisti non si ritireranno volontariamente oggi, domani saranno costretti a fuggire con umiliazione e sconfitta.

Ha detto: non dimenticate l'anno 2000 e il testamento storico del martire Sayyed Hassan Nasrallah a Bint Jbeil; quella promessa è ancora viva, e non c'è dubbio che la stessa scena si ripeterà.