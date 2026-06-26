La stabilità degli arabi della costa del Golfo Persico è dovuta alla gestione iraniana dello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA), Ali Akbar Velayati ha pubblicato un messaggio sui social media riguardo alla dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e del Consiglio di Cooperazione del Golfo, scrivendo:

L'attuale stabilità degli arabi della costa del Golfo Persico è dovuta alla gestione secolare dell'Iran sull'arteria vitale dello Stretto di Hormuz. L'Occidente non ha portato alla regione altro che selvageria e saccheggio.

"Gli abitanti delle periferie e i bambini politicamente immaturi della regione" non si illudano con dichiarazioni su commissione, e sappiano: la vostra esistenza è lo sbocconcellare le briciole da questa tavola.

Nel riassetto delle grandi equazioni, i piccoli attori marginali non hanno posto al tavolo; verranno eliminati, e la loro sopravvivenza strategica dipende dal limite di tolleranza di Teheran.