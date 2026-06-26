Il regime Al Khalifa ha arrestato una donna sciita

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA), le autorità del regime Al Khalifa hanno arrestato «Fatima Haroun», una ricercatrice in scienze sociali, per aver pubblicato un'opinione su Ashura su Instagram.

Il ministero dell'Interno del Bahrain ha affermato giovedì che il suo arresto è stato effettuato per l'accusa di abuso dei social network, e che il contenuto da lei pubblicato includeva un insulto pubblico a una delle religioni.

Il Consiglio per gli affari dei detenuti del Bahrain ha condannato questo arresto, definendolo un altro anello del processo di restrizione sistematica della libertà di espressione e di repressione di pensatori e attivisti civili nel paese.

Questo organismo ha dichiarato in un comunicato che le accuse mosse contro Fatima Haroun sono generiche e vaghe, e sono state utilizzate ripetutamente per perseguire giudizialmente i critici e criminalizzare la libertà di espressione.

Secondo questo organismo, l'azione della ricercatrice non era altro che l'esercizio del suo diritto naturale di esprimere la propria opinione.

Il Consiglio per gli affari dei detenuti del Bahrain ha inoltre sottolineato che l'arresto di una nota figura accademica e sociale per la sola pubblicazione di un'opinione nel cyberspazio indica un aumento della pressione sulle élite e sugli intellettuali, nonché un tentativo di limitare il cyberspazio e inasprire il controllo di sicurezza sulla libertà di espressione — un'azione che, secondo questo organismo, è in contrasto con gli impegni e gli standard internazionali in materia di diritti umani.