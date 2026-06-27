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Sardar Mohebi: Lo Stretto di Hormuz è territorio iraniano e non ha alcuna relazione con gli Stati Uniti

27 giugno 2026 - 10:07
News ID: 1831957
Source: ABNA24
Sardar Mohebi: Lo Stretto di Hormuz è territorio iraniano e non ha alcuna relazione con gli Stati Uniti

Il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione ha sottolineato: Lo Stretto di Hormuz è territorio iraniano e non ha alcuna relazione con gli Stati Uniti.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sardar Mohebi, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, ha scritto sui social media: «In seguito alle affermazioni di funzionari americani riguardanti l'istituzione di una linea diretta tra Iran e Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, si dichiara che questa è pura menzogna e viene fermamente smentita. Ciò non è accaduto e non accadrà.»

Il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione ha sottolineato: Lo Stretto di Hormuz è territorio iraniano e non ha alcuna relazione con gli Stati Uniti.

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