Sardar Mohebi: Lo Stretto di Hormuz è territorio iraniano e non ha alcuna relazione con gli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sardar Mohebi, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, ha scritto sui social media: «In seguito alle affermazioni di funzionari americani riguardanti l'istituzione di una linea diretta tra Iran e Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz, si dichiara che questa è pura menzogna e viene fermamente smentita. Ciò non è accaduto e non accadrà.»

Il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione ha sottolineato: Lo Stretto di Hormuz è territorio iraniano e non ha alcuna relazione con gli Stati Uniti.