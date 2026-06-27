New York Times: Gli Stati Uniti hanno problemi a ricostituire le scorte consumate nella guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, il New York Times ha riferito che la guerra contro l'Iran ha causato una riduzione preoccupante delle scorte di armamenti statunitensi; un fatto confermato dal Dipartimento della Guerra del paese e dai funzionari del Congresso.

Secondo questo rapporto, finora sono stati utilizzati 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio, progettati specificamente per un possibile conflitto con la Cina. Inoltre, sono stati lanciati più di 1.000 missili Tomahawk, ovvero circa 10 volte il numero che l'esercito americano acquista annualmente.

Inoltre, in questa guerra sono stati utilizzati più di 1.200 missili intercettori Patriot, ciascuno del costo di oltre 4 milioni di dollari.

Sono stati inoltre lanciati più di 1.000 missili terra-terra PRISM e ATACMS.

Nel rapporto si afferma: Nonostante gli sforzi dell'amministrazione Trump per aumentare la velocità di produzione di armi, i tentativi di sostituire le munizioni consumate incontrano sfide finanziarie e produttive.

Nelle recenti riunioni alla Casa Bianca, Trump e i funzionari del Pentagono hanno cercato di adottare due approcci per risolvere questo problema: incoraggiare gli appaltatori ad accelerare la produzione di munizioni utilizzate e fare pressione sui legislatori per approvare un budget aggiuntivo per coprire i costi della guerra.

Tuttavia, si prevede che la richiesta di Trump di stanziare 70 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra incontrerà una forte opposizione al Congresso. Gli appaltatori menzionati hanno anche informato il presidente in una riunione alla Casa Bianca mercoledì scorso che hanno bisogno di finanziamenti aggiuntivi per finanziare l'espansione delle linee di produzione. Secondo funzionari americani, gli annunci ripetuti di piani per aumentare la produzione di munizioni non hanno ancora portato a una reale espansione della capacità produttiva.

Il New York Times ha aggiunto che a causa della carenza di queste scorte di armamenti e munizioni, la capacità del Pentagono di condurre guerre future, in particolare contro superpotenze come la Cina, è direttamente limitata, poiché la risoluzione di questo problema potrebbe richiedere diversi anni.