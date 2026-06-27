L'assurda affermazione di Vance sull'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, «JD Vance», il vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato: L'Iran ha firmato l'accordo di cessate il fuoco e anche noi ci siamo impegnati a rispettarlo.

Questa affermazione viene fatta mentre poche ore fa il Comando Centrale degli Stati Uniti per il Medio Oriente (CENTCOM) ha riconosciuto di aver effettuato attacchi aerei contro punti nel sud dell'Iran, un'azione che costituisce una violazione del cessate il fuoco e del memorandum d'intesa.

Il vicepresidente di Trump ha aggiunto: Se l'Iran ha divergenze di opinioni su come il memorandum d'intesa debba essere attuato, può contattarci, ma la risposta a qualsiasi violenza sarà data con la violenza.

Questa affermazione viene fatta mentre sono stati proprio gli Stati Uniti a violare la disposizione del memorandum d'intesa e a effettuare attacchi aerei contro aree del territorio iraniano.

Secondo Mehr, secondo fonti informate, un proiettile ha colpito un traliccio di telecomunicazioni nell'area della città di Sirik. Questa fonte ha confermato che poche ore prima di questo incidente, erano stati effettuati colpi di avvertimento contro navi iraniane fuori norma che disturbavano la navigazione.