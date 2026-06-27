Foreign Policy: Le munizioni utilizzate nella guerra contro l'Iran sono superiori alle statistiche dichiarate

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la rivista Foreign Policy, in un rapporto sulle scorte di armamenti utilizzate dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, citando Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), in un'audizione al Senato del mese scorso, ha riferito che l'esercito americano ha utilizzato 14.000 munizioni offensive durante la guerra.

Foreign Policy ha aggiunto: Un recente rapporto del Centro per gli Studi Strategici e Internazionali degli Stati Uniti stima che l'entità reale della riduzione delle munizioni potrebbe essere ancora maggiore, poiché è necessario considerare anche le munizioni utilizzate nei sistemi di difesa aerea, come i missili Patriot e i sistemi THAAD.

In questo rapporto si afferma: Il governo statunitense cerca di aumentare la capacità produttiva utilizzando fabbriche automobilistiche. Secondo questo rapporto, Trump ha annunciato lunedì scorso che aziende come Ford e General Motors dedicheranno alcuni dei loro stabilimenti alla produzione di armi.

In precedenza, anche il New York Times aveva riferito che l'amministrazione Trump sta affrontando diverse sfide nel ricostituire le munizioni utilizzate in questa guerra.