Secondo l'agenzia di stampa ABNA, NBC ha riferito mercoledì mattina presto citando fonti informate che gli attacchi missilistici e con droni dell'Iran hanno inflitto danni per miliardi di dollari alle apparecchiature di intelligence e sorveglianza degli Stati Uniti nell'Asia occidentale.

Nonostante i disperati tentativi dell'amministrazione statunitense guidata dal terrorista Donald Trump di negare i danni causati dall'Iran alle basi del paese nell'Asia occidentale, i media americani riconoscono questo fatto.

Nel rapporto si legge: «Questi attacchi senza precedenti hanno rivelato le debolezze difensive delle basi americane e hanno costretto i funzionari a riconsiderare il modo di proteggere le strutture sensibili.»

Queste fonti, i cui nomi non sono stati rivelati, hanno spiegato che la ricostruzione delle infrastrutture di intelligence nei paesi dell'Asia occidentale costerà agli Stati Uniti miliardi di dollari.

NBC ha aggiunto: «Gli attacchi dell'Iran sollevano dubbi sulle capacità del Dipartimento di Stato, del Pentagono e delle organizzazioni di intelligence americane di proteggere le strutture del paese nella regione.»