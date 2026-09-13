Atwan: L'incontro dell'Oman ha alte probabilità di successo per 6 ragioni

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Rai al-Youm, Abdul Bari Atwan, analista arabo, in un articolo ha scritto: l'incontro che si terrà lunedì a Salalah, Oman, con la partecipazione dell'Iran e di 6 paesi arabi del Golfo Persico, è considerato un passo correttivo nel processo dei negoziati e per le seguenti ragioni ha alte probabilità di successo;

Primo: questi negoziati, che sono considerati i primi del loro genere e la cui tenuta è stata a lungo rinviata, si svolgono faccia a faccia tra i ministri degli Esteri dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico e dell'Iran e lontano dalle interferenze e dalle minacce dell'America. L'America è un paese aggressore che cerca di seminare i semi della discordia settaria e politica e cerca di ricattare i paesi arabi del Golfo Persico sotto la copertura della garanzia di sicurezza.

Secondo: è definitivamente provato che l'America ha fallito nel raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare nel rovesciamento del regime iraniano e nella distruzione del programma nucleare iraniano. Questo fallimento è derivato dalla resistenza dell'Iran sul campo di battaglia e dal non cedere sulle proprie posizioni o dal non concedere concessioni, e ciò nonostante le pressioni americane su entrambi i fronti, militare ed economico.

Terzo: i paesi arabi del Golfo Persico sono stati i maggiori perdenti di questa guerra, che ora è entrata nel suo sesto mese. La maggior parte di questi paesi non ha versato nemmeno un dollaro nelle proprie casse, perché a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran e dell'insistenza sulle proprie richieste, in particolare la rimozione del blocco marittimo ed economico e la liberazione dei beni bloccati, non sono in grado di esportare il proprio petrolio e gas. Prima della guerra i paesi del Golfo esportavano quotidianamente 20 milioni di barili di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, e tutte le portaerei e navi da guerra americane hanno fallito nella riapertura dello Stretto, sia con la forza che attraverso i negoziati. Alcuni paesi del Golfo, per compensare il proprio deficit di bilancio, hanno fatto ricorso a prestiti di centinaia di miliardi di dollari e hanno fermato molti progetti di costruzione.

Quarto: alcuni mediatori avevano un terrore panico di Trump. Agivano come messaggeri e trasmettevano le richieste e le pressioni dell'America all'Iran. In altre parole, non erano neutrali.

Quinto: l'Oman, grazie alla sua posizione tra i paesi della regione e alle sue relazioni con tutte le parti, ha fornito una via più appropriata per il negoziato. L'Oman fa parte della regione del Golfo Persico, e il dialogo tra l'Iran e i paesi arabi della regione attraverso questo paese è considerato una sorta di "dialogo intrafamiliare".