Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, "Ihab Hamadeh", il rappresentante del blocco "Fedeltà alla Resistenza" nel Parlamento libanese, in un'intervista con la rete di notizie Al-Mayadeen ha dichiarato: Non riconosciamo l'accordo quadro, e le dichiarazioni del presidente non sono compatibili con i principi del Patto Nazionale, della Costituzione e dell'accordo di Taif.

Ha aggiunto: Questo accordo non ha alcun valore né autorità internazionale ed è stato sollevato senza essere proposto al Consiglio dei ministri ed esaminato alla Camera dei Deputati.

Hamadeh, criticando la proposta della questione del monopolio delle armi in Libano, ha chiesto: Coloro che parlano del monopolio delle armi, vedono le armi del regime sionista che sono ancora presenti sul suolo libanese?

Questo rappresentante di Hezbollah, criticando anche lo stato dell'indipendenza del Libano, ha dichiarato che la vera indipendenza si realizza quando il territorio di questo paese è liberato e la sua sovranità è affrancata dalla dipendenza dalle potenze straniere.

In conclusione, sottolineando la forza della resistenza, ha detto: Siamo fiduciosi nelle nostre capacità e agiamo da una posizione di forza.