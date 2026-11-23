Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, il Ministro della Difesa della Corea del Sud ha annunciato oggi lunedì che la proposta di estendere lo schieramento dell'unità del suo paese per combattere la pirateria nel Golfo di Aden non significa intervento nell'aggressione americano-sionista contro l'Iran nello Stretto di Hormuz.

Ha comunicato ai membri del parlamento del paese che lo schieramento di queste forze non significa partecipazione militare indiretta alla guerra contro l'Iran.

Il Ministro della Difesa della Corea del Sud ha dichiarato che le azioni dei pirati nella regione sono triplicate rispetto all'anno scorso, e lo scopo dello schieramento di queste forze è sostenere le navi e i cittadini sudcoreani che utilizzano questo passaggio marittimo.