Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il sardar maggior generale Pasdar Mostafa Izadi, vice comandante in capo del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, in un raduno di comandanti e membri del Basij dell'IRGC di Teheran maggiore, sottolineando la necessità di mantenere una preparazione globale contro le minacce militari e la guerra cognitiva, ha enumerato la prevenzione dei disordini interni, il rafforzamento del Jihad della chiarificazione, la promozione della sicurezza popolare e la protezione del capitale sociale tra le missioni più importanti che il Basij e l'IRGC devono affrontare.

Spiegando la posizione della fermezza e dell'insurrezione per Dio nel sistema di pensiero della Rivoluzione islamica, ha sottolineato la necessità di continuare il percorso dei martiri, mantenere la preparazione difensiva e rafforzare la presenza efficace del popolo in vari ambiti.

Il maggior generale Izadi, ripercorrendo le varie fasi della storia della Rivoluzione islamica, tra cui la confrontazione con i gruppi controrivoluzionari, la guerra imposta di otto anni, la lotta contro l'ISIS e i recenti sviluppi militari, ha evidenziato il ruolo del popolo e delle forze del Basij nel superamento delle crisi e nell'affrontare le minacce.

Ha inoltre, riferendosi agli sviluppi regionali e al ruolo del Fronte della Resistenza in Libano, Yemen, Iraq e Palestina, sottolineato l'importanza di mantenere la preparazione difensiva e rafforzare le capacità delle forze armate.

Ha aggiunto: Dopo il fallimento in alcuni ambiti, il nemico cerca di indebolire il capitale sociale, creare disperazione, intensificare le pressioni economiche, influenzare le menti e i pensieri delle persone e creare condizioni instabili all'interno del paese.