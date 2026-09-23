Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, il ministro degli Affari esteri, ha scritto nello spazio virtuale: in un incontro con funzionari europei ho avvertito riguardo al sostegno ai crimini di guerra dell'America e di Israele.

Ha dichiarato: nei miei incontri con la signora Kallas, l'alto rappresentante dell'Unione europea, e altri funzionari europei, ho avvertito delle conseguenze gravi e a lungo termine della facilitazione e del sostegno dei crimini di guerra di Israele e America, sia a Gaza che in Iran.

Il ministro degli Affari esteri ha aggiunto: a prescindere da questo grande errore, il segretario generale della NATO dovrebbe aver capito fino ad oggi che chinare il capo davanti a un tiranno non lo soddisfa mai.

Va notato: Mark Rutte, il segretario generale della NATO, nelle sue dichiarazioni ha affermato che l'esecuzione della cosiddetta operazione «Furia epica» (Epic Fury) era impossibile senza disporre dell'Europa come piattaforma per l'esercizio della potenza americana. Ha confermato che dal 28 febbraio di quest'anno fino ad oggi, 5000 aerei sono decollati dalle basi europee in sostegno all'operazione «Furia epica».