Netanyahu si assume la responsabilità dell'assassinio di scienziati iraniani

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, in un'intervista con Fox News, ha fatto riferimento alla storia del suo regime terroristico e si è assunto la responsabilità dell'assassinio di scienziati iraniani negli anni passati, dicendo: "Abbiamo già eliminato scienziati iraniani, ma nella guerra recente, abbiamo preso di mira figure molto più importanti."

Benjamin Netanyahu ha anche annunciato: "Sta lavorando con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per normalizzare le relazioni con i paesi arabi."

Ha dichiarato: "Tel Aviv sta cercando di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza."

Netanyahu ha anche detto: "Nel suo recente viaggio negli Stati Uniti, ha collaborato con Donald Trump per raggiungere un accordo a Gaza e ha espresso la speranza che questi sforzi diano i loro frutti."

L'affermazione del Primo Ministro del regime sionista viene fatta mentre egli è considerato il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo per lo scambio di prigionieri con Hamas.

Netanyahu ha inoltre affermato: "Alla fine raggiungeremo tutti i nostri obiettivi a Gaza, inclusa la distruzione di Hamas."

Il Primo Ministro del regime sionista, senza menzionare le ingenti perdite subite da questo regime nella guerra con l'Iran, ha affermato in dichiarazioni irreali: "Tel Aviv ha ottenuto una grande vittoria contro l'Iran e questo può aprire la strada a una crescita significativa!"

Senza menzionare i problemi interni che lo hanno costretto a ricorrere a guerre esterne per sfuggirvi, ha affermato: "Il governo iraniano si trova in una situazione molto difficile e deve rimanere sotto sorveglianza."

Le famiglie sciite del villaggio di Ashrafi

Il ritorno limitato delle famiglie sciite al villaggio di Ashrafieh nella periferia di Homs è fallito a causa delle pressioni e delle intimidazioni di alcune forze affiliate al governo di Jolani.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - fonti per i diritti umani in Siria hanno riferito del ritorno di un certo numero di famiglie sciite siriane al villaggio di Ashrafieh nella periferia di Homs; tuttavia, queste famiglie sono state costrette a lasciare nuovamente il villaggio a causa di minacce alla sicurezza.

Secondo il rapporto, diverse famiglie del villaggio di Ashrafieh, composte principalmente da anziani e bambini, sono tornate nelle loro case; case che avevano lasciato l'anno precedente, contemporaneamente all'inizio dei conflitti e alla caduta del governo di Bashar al-Assad.

Tuttavia, non appena queste famiglie sciite siriane sono tornate nelle loro case, alcuni elementi affiliati al governo di Jolani hanno iniziato a molestarle e intimidirle. Incidenti come il lancio di granate sonore a tarda notte e sparatorie sparse hanno spinto queste famiglie a chiedere un incontro con il "Comitato per la pace sociale" per garantire la loro sicurezza.

Secondo fonti locali, queste minacce sono avvenute solo pochi giorni dopo il ritorno di queste famiglie sciite siriane e alla fine le hanno costrette a lasciare nuovamente le loro case e a cercare rifugio in quartieri più sicuri nella città di Homs.

Vale la pena notare che la maggior parte degli abitanti sciiti dei villaggi nella periferia settentrionale di Homs aveva lasciato le proprie case l'anno scorso a causa dell'insicurezza e dei conflitti. Dopo la caduta del precedente governo siriano, i villaggi e le città a maggioranza sciita nella periferia settentrionale di Homs, inclusi "Ashrafieh", "Mukhtarieh", "Kafr Abd" e "Ghantou", così come i villaggi a maggioranza sciita a ovest della città di Al-Qusayr in Siria vicino al confine libanese, sono stati oggetto di rapine armate, saccheggi e incendi dolosi; azioni che sono state intraprese con l'obiettivo di creare terrore e sfollamento forzato degli abitanti.

