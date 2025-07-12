  1. Home
Il più grande sindacato britannico vota per l'embargo sulle armi a Israele

12 luglio 2025 - 13:48
News ID: 1707012
Source: ABNA24
Il più grande sindacato britannico, "Unite the Union", ha votato con una maggioranza schiacciante a favore di un embargo sulle armi al regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), citando l'account social del sindacato, il più grande sindacato britannico, "Unite the Union", ha votato con una maggioranza schiacciante a favore di un embargo sulle armi al regime sionista.

Il sindacato ha inoltre invitato i lavoratori a non partecipare al processo di produzione, trasporto o trasferimento di armi destinate a Israele.

Un'altra parte della dichiarazione del sindacato afferma: "Unite è ora impegnata in campagne guidate dai lavoratori per boicottare il trasporto di beni e servizi israeliani."

