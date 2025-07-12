Il più grande sindacato britannico vota per l'embargo sulle armi a Israele

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), citando l'account social del sindacato, il più grande sindacato britannico, "Unite the Union", ha votato con una maggioranza schiacciante a favore di un embargo sulle armi al regime sionista.
Il sindacato ha inoltre invitato i lavoratori a non partecipare al processo di produzione, trasporto o trasferimento di armi destinate a Israele.
Un'altra parte della dichiarazione del sindacato afferma: "Unite è ora impegnata in campagne guidate dai lavoratori per boicottare il trasporto di beni e servizi israeliani."
