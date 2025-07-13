Perché il ritorno degli sciiti siriani nella periferia di Homs non è sostenibile? Le famiglie sciite del villaggio di Ashrafi kembali mengungsi

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - fonti per i diritti umani in Siria hanno riferito del ritorno di un certo numero di famiglie sciite siriane al villaggio di Ashrafieh nella periferia di Homs; tuttavia, queste famiglie sono state costrette a lasciare nuovamente il villaggio a causa di minacce alla sicurezza.

Secondo il rapporto, diverse famiglie del villaggio di Ashrafieh, composte principalmente da anziani e bambini, sono tornate nelle loro case; case che avevano lasciato l'anno precedente, contemporaneamente all'inizio dei conflitti e alla caduta del governo di Bashar al-Assad.

Tuttavia, non appena queste famiglie sciite siriane sono tornate nelle loro case, alcuni elementi affiliati al governo di Jolani hanno iniziato a molestarle e intimidirle. Incidenti come il lancio di granate sonore a tarda notte e sparatorie sparse hanno spinto queste famiglie a chiedere un incontro con il "Comitato per la pace sociale" per garantire la loro sicurezza.

Secondo fonti locali, queste minacce sono avvenute solo pochi giorni dopo il ritorno di queste famiglie sciite siriane e alla fine le hanno costrette a lasciare nuovamente le loro case e a cercare rifugio in quartieri più sicuri nella città di Homs.

Vale la pena notare che la maggior parte degli abitanti sciiti dei villaggi nella periferia settentrionale di Homs aveva lasciato le proprie case l'anno scorso a causa dell'insicurezza e dei conflitti. Dopo la caduta del precedente governo siriano, i villaggi e le città a maggioranza sciita nella periferia settentrionale di Homs, inclusi Ashrafieh, Mukhtarieh, Kafr Abd e Ghantou, così come i villaggi a maggioranza sciita a ovest della città di Al-Qusayr in Siria vicino al confine libanese, sono stati oggetto di rapine armate, saccheggi e incendi dolosi; azioni che sono state intraprese con l'obiettivo di creare terrore e sfollamento forzato degli abitanti.

342/