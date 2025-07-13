Terrorismo contro i passeggeri in Balochistan: un crimine contro l'umanità e la stabilità nazionale

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - l'Ayatollah Sayyed Sajid Ali Naqvi, capo del Consiglio degli Ulema Sciiti del Pakistan, ha condannato duramente l'attacco terroristico all'autobus di passeggeri in viaggio da Quetta, capoluogo della provincia del Balochistan, verso il Punjab, affermando: "Prendere di mira i passeggeri dopo aver controllato i loro documenti d'identità è un atto estremamente deplorevole e preoccupante."

Ha espresso le sue più sentite condoglianze e solidarietà alle famiglie delle vittime di questo attentato mirato.

Gli assassinii in Balochistan, un attacco diretto alla sicurezza e alla stabilità del Pakistan

Il Senatore Raja Nasir Abbas Jafari, presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen del Pakistan, ha anche dichiarato: "L'insicurezza, i recenti attacchi terroristici e il martirio di cittadini innocenti in Balochistan non sono altro che una tragedia nazionale. Il cuore di ogni pakistano è addolorato e rattristato da questo doloroso incidente. Queste azioni non sono solo grandi crimini contro l'umanità, ma sono anche un attacco diretto alla sicurezza e alla stabilità della nostra amata patria."

Ha sottolineato: "Le prove e le realtà sul campo mostrano che le forze nemiche, in particolare l'India e Israele, sono dietro questi eventi sotto forma di un'alleanza segreta. Il loro obiettivo è creare disunione, sfiducia e caos in Balochistan per colpire l'integrità territoriale e l'unità nazionale del Pakistan. Queste cospirazioni continuano da tempo e il loro obiettivo è indebolire il paese internamente e creare divisione tra la nazione."

Raja Nasir ha continuato: "Condanniamo fermamente questa oppressione e barbarie e ribadiamo che il sangue dei martiri innocenti della patria, a Dio piacendo, non sarà vano. Gli assassini di queste vite innocenti riceveranno la giusta punizione per le loro azioni e i loro piani malvagi saranno sventati."

Il presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen del Pakistan ha aggiunto: "In questo periodo delicato, dobbiamo agire con maturità politica, unità nazionale e saggezza. Ora non è il momento per guadagni politici o conflitti, ma è il momento di sventare le cospirazioni del nemico e trasformare il Balochistan e l'intero paese in un rifugio di pace. Il popolo patriottico del Balochistan è la risorsa e l'onore di questa terra. È necessario stabilire una relazione basata sull'amore, la fiducia e il rispetto con loro e risolvere i loro problemi attraverso il dialogo, la giustizia e una politica trasparente."

Ha detto: "Il Pakistan si trova ora in un momento delicato e storico. Una pesante responsabilità ricade sulle spalle di politici, élite e istituzioni governative per agire con la massima prudenza e tenendo conto degli interessi nazionali, poiché la minima negligenza può portare a perdite irreparabili. Dobbiamo, con una strategia collettiva e l'unità, spianare la strada alla stabilità, alla pace e al progresso della nostra amata patria."

342/