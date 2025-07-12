Manifestazioni in Mauritania per condannare i crimini del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), migliaia di cittadini mauritani hanno organizzato una massiccia manifestazione nella capitale del paese per condannare la continuazione del genocidio del regime sionista nella Striscia di Gaza.

La marcia, con lo slogan "Gaza: Resistenza e Perseveranza", è iniziata di fronte alla Grande Moschea di Nouakchott ed è proseguita fino all'ufficio della rappresentanza delle Nazioni Unite.

I manifestanti, sventolando bandiere mauritane e palestinesi e portando immagini dei leader della resistenza palestinese, tra cui i martiri Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, hanno intonato slogan a sostegno della resistenza di Gaza e di condanna dei crimini del regime di occupazione sionista.

Questo raduno è stato organizzato su invito di numerose organizzazioni non governative e fa parte di una serie di iniziative popolari a sostegno della nazione palestinese.

I partecipanti alla manifestazione hanno ritenuto gli Stati Uniti direttamente responsabili della continuazione della guerra e del genocidio a Gaza.