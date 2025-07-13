Un gruppo affiliato all'ISIS uccide 66 persone nel Congo orientale

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno annunciato che i ribelli affiliati all'ISIS hanno ucciso 66 persone nella parte orientale del paese.

Le autorità locali del Congo hanno identificato i ribelli delle "Forze Democratiche Alleate" (ADF), legate all'ISIS, come responsabili dell'attacco ai civili nella regione di Irumu e del loro omicidio.

Marcel Paluku, un funzionario locale a Irumu, al confine con l'Uganda, ha dichiarato che le vittime sono state uccise con machete e coltelli, e tra i morti ci sono anche donne.

Inoltre, un certo numero di persone sono state prese in ostaggio, ma non sono stati rilasciati dettagli sul loro numero.

Jean-Toby Okala, portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha descritto l'uccisione di questi civili come un "bagno di sangue".

Le Forze Democratiche Alleate sono un gruppo ugandese la cui portata degli attacchi si è estesa anche al Congo orientale.

Il numero dei militanti delle Forze Democratiche Alleate non è chiaro. Questo gruppo attacca regolarmente i civili.