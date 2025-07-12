  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla morte di un cittadino americano in Cisgiordania

12 luglio 2025 - 13:44
News ID: 1707005
Source: ABNA24
Dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla morte di un cittadino americano in Cisgiordania

A seguito delle notizie sul pestaggio di un cittadino palestinese-americano da parte di coloni sionisti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha commentato la morte di un cittadino americano in Cisgiordania.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato ad Al Jazeera: "Siamo a conoscenza delle notizie riguardanti la morte di un cittadino americano in Cisgiordania."

Il Dipartimento ha aggiunto: "Non abbiamo priorità più alta della sicurezza e della protezione dei cittadini americani all'estero."

Secondo il Dipartimento, a causa del rispetto della privacy della famiglia in questo momento difficile, non possono essere fornite ulteriori informazioni.

Venerdì, i coloni hanno picchiato violentemente Saifullah Kamel Musallat, di 23 anni, nell'insediamento di Sinjil, a nord di Ramallah, provocandone la morte.

Il Ministero della Salute palestinese ha annunciato venerdì sera che "Saifuddin Kamel Abdelkarim Musallat", di 23 anni, è deceduto dopo essere stato violentemente picchiato dai coloni nell'insediamento di Sinjil, a nord di Ramallah.

Successivamente il Ministero ha annunciato che anche Muhammad Shalabi, di 23 anni, era stato martirizzato nello stesso insediamento dopo che i coloni gli avevano sparato.

Il Ministero della Salute palestinese ha aggiunto che, oltre a questi due martiri, 40 palestinesi sono rimasti feriti durante gli scontri con i coloni nelle aree tra gli insediamenti di Sinjil e Al-Mazra'a ash-Sharqiya.

Fonti palestinesi hanno riferito che il nuovo attacco dei coloni all'insediamento di Sinjil è stato condotto con il sostegno delle forze di occupazione.

Queste fonti hanno affermato che i gruppi di coloni hanno impedito alle squadre mediche di raggiungere i giovani rimasti intrappolati nelle foreste intorno a Sinjil.

Il Washington Post, citando i parenti di Musallat, di Tampa, Florida, ha scritto che è stato picchiato e ucciso dai coloni israeliani.

Il padre di Musallat ha dichiarato: "Questo è un incubo e un'ingiustizia incredibile che nessuna famiglia dovrebbe mai affrontare."

Ha chiesto al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di "condurre un'indagine immediata e di chiedere conto ai coloni israeliani che hanno ucciso Saif per i loro crimini."

Ha aggiunto: "Chiediamo giustizia."

Due parenti di Musallat hanno detto che si era recato in Cisgiordania lo scorso giugno per visitare la sua famiglia nel villaggio di Al-Mazra'a ash-Sharqiya, situato a nord-est di Ramallah.

L'esercito di occupazione israeliano ha anche annunciato che sta indagando sull'incidente nell'insediamento di Sinjil e ha affermato che vicino al villaggio "sono state lanciate pietre contro gli israeliani" e "si è verificato uno scontro violento nella zona."

L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha annunciato lo scorso marzo che Israele ha ampliato e rafforzato gli insediamenti in Cisgiordania come parte dell'annessione graduale di questi territori a Israele, il che viola il diritto internazionale.

La Corte Suprema delle Nazioni Unite ha dichiarato lo scorso anno che l'occupazione israeliana dei territori palestinesi, così come la costruzione di insediamenti, è illegale e deve essere terminata il prima possibile.

Your Comment

You are replying to: .
captcha