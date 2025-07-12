Ali Larijani: Netanyahu e Trump non comprendono la grandezza della nazione iraniana / Con il sangue dei martiri, un Medio Oriente resistente sta prend

Secondo il rapporto dell'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), Ali Larijani oggi (venerdì 20 luglio) durante la cerimonia di commemorazione del martire Maggiore Generale Mohammad Saeed Izadi, ha dichiarato: Questi giorni portano molta amarezza alla nazione iraniana, ma anche molti successi. Perdere mujahidin come Haj Ramadan è molto difficile. Erano personalità eccezionali che hanno dedicato la loro vita al servizio del popolo palestinese. Queste personalità non si formano così facilmente.

Ha continuato affermando: I nostri altri martiri che in questi giorni sono stati martirizzati dalle persone più vili, erano in sé personalità uniche come il martire Rashid e il martire Bagheri. Una di queste personalità è il martire Ramadan. Anche lui era una persona eccezionale per carattere, molto resistente spiritualmente, di poche parole ma attivo nel suo lavoro; ha reso moltissimi servizi, ma la natura del lavoro era tale che non poteva essere resa pubblica.

L'ex presidente del Parlamento islamico ha chiarito: Dobbiamo sapere che abbiamo perso una persona di grande valore. Il grande errore del regime sionista è che pensa che con questi assassinii possa cambiare le condizioni in Medio Oriente e in Iran. A volte parlano dell'Iran e dicono che le condizioni dell'Iran dovrebbero cambiare.

Ha poi sottolineato: Netanyahu aveva detto che avrebbe inviato un messaggio alla nazione iraniana, che un tempo avevano Ciro che salvò la nazione iraniana, e oggi il governo ebraico salverà la nazione iraniana. Quanta ignoranza c'è in queste parole. Significa che la nazione iraniana abbandona l'Imam Hussein (AS) e si aggrappa a te, a te inutile. Vergogna. Non comprende la grandezza della nazione iraniana. Ci avete tolto Haj Ramadan, ma siete riusciti a togliere la resistenza alla Palestina? In questi giorni avete visto che grande lavoro ha fatto Hamas. La piantina che Haj Ramadan ha piantato è viva.

Ha aggiunto: Avete fatto tanto clamore che Hamas e Hezbollah sono stati distrutti, ma Hamas è ancora vivo e compie operazioni. Dicono che vogliono cambiare il Medio Oriente. Trump ha ripetutamente detto: "Io creo la pace attraverso la forza". Anche Netanyahu vuole parlare come lui. Anche lui dice: "Io creo la pace attraverso la forza in Medio Oriente". Questo slogan è completamente reazionario; tutti i dittatori della storia dicevano queste cose. Forse i Mongoli dicevano qualcosa di diverso? Forse Hitler era diverso? Forse Napoleone diceva altro? Un'idea reazionaria si ripresenta sulla scena internazionale. Questa idea ha causato guerre e milioni di persone uccise. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati creati sistemi per eliminare questa idea.

Il consigliere della Guida Suprema della Rivoluzione ha chiarito: Per cosa sono stati istituiti le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza?! L'idea di pace attraverso la forza è un'idea reazionaria che tutti i sanguinari della storia perseguivano, cioè o arrendetevi o combattete contro di me. Perseguono questa teoria e pensano che al riparo di questa teoria possano cambiare il Medio Oriente. L'America, con questa teoria, è riuscita a risolvere la questione dell'Ucraina e di Gaza? No. Hanno colpito e massacrato, ma il popolo palestinese non si è arreso.

Larijani ha continuato: Con la saggia leadership della Guida Suprema, abbiamo colpito in faccia Trump. Quando una teoria non ha successo, cosa vuole fare in Medio Oriente? Tutti dobbiamo sapere e i paesi della regione devono pensare che con clamore e prepotenza vogliono sottomettere i paesi deboli. La loro economia e politica finiranno sotto l'influenza di Israele. Un movimento vuoto con clamore vuole impossessarsi dei paesi. Trump, essendo uno showman, persegue questo obiettivo con clamore, ma le nazioni devono svegliarsi.

Ha poi sottolineato: Un nuovo Medio Oriente sta prendendo forma, ma con il sangue di questi martiri nascerà un Medio Oriente resistente. Loro cercano un Medio Oriente umiliato, ma con la resistenza delle nazioni si formerà un Medio Oriente orgoglioso e resistente. Ricordiamo il caro defunto. Possa Dio elevare i loro gradi. Il sangue di questi cari rende il movimento più resistente e più profondo.