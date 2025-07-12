  1. Home
Un giovane bahreinita arrestato per aver espresso sostegno all'Iran

12 luglio 2025 - 13:46
News ID: 1707010
Source: ABNA24
In un contesto di severe restrizioni alla libertà di espressione imposte dal governo del Bahrein, un giovane bahreinita è stato arrestato per aver pubblicato un commento di sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran su Instagram e, su ordine della procura, è stato detenuto per sette giorni.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), le autorità del Bahrein hanno arrestato "Hussein Farid Al-Jaziri", residente nella città di Al-Zahra, per aver pubblicato un commento di sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran su Instagram.

Al-Jaziri, un attivista dei social media, è stato arrestato dopo essere stato convocato presso la Direzione generale delle indagini penali e successivamente trasferito alla procura. La procura ha emesso un mandato di arresto di sette giorni nei suoi confronti durante le indagini.

Il suo arresto avviene mentre le organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente espresso preoccupazione per la repressione della libertà di espressione in Bahrein, in particolare per quanto riguarda i commenti politici nello spazio virtuale.

