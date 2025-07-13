Notizie sui nuovi piani del regime sionista per l'estensione del ritiro da Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - il regime sionista dovrebbe presentare oggi, domenica, nuovi piani che dettagliano l'estensione del ritiro dalla Striscia di Gaza, compreso il controllo dell'asse di Morag. Nel frattempo, le notizie trapelate oggi indicano che i negoziati indiretti tra il Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) e il regime occupante a Doha stanno affrontando ostacoli e problemi, ma non hanno ancora raggiunto un punto di rottura.

Il Canale 12 ebraico ha riferito, citando una fonte esterna informata, che Israele presenterà nuovi piani in risposta alla richiesta dei mediatori qatarioti.

La fonte ha osservato che i qatarioti hanno chiarito a Israele che i suoi piani precedenti sarebbero stati respinti da Hamas e avrebbero potuto far crollare i negoziati.

Questo avviene mentre una fonte palestinese ha detto all'AFP che i negoziati di Doha "stanno affrontando ostacoli e problemi complessi". Queste complessità derivano dall'insistenza di Israele sul piano di ritiro che ha presentato venerdì per il ridispiegamento e che include il mantenimento delle sue forze militari in oltre il 40% della Striscia di Gaza, una misura che Hamas rifiuta.

La fonte ha avvertito che il piano di ritiro "mira a ospitare centinaia di migliaia di sfollati in una parte della regione a ovest di Rafah in preparazione per lo spostamento dei cittadini in Egitto o in altri paesi, il che Hamas rifiuta".

Ha sottolineato che la delegazione negoziale di Hamas "non accetterà i piani presentati da Israele, poiché mostrano la legittimità della rioccupazione di quasi la metà della Striscia di Gaza e del suo isolamento, senza passaggi o libertà di movimento, come i campi nazisti".

La fonte ha indicato che i mediatori qatarioti ed egiziani "hanno chiesto a entrambe le parti di rinviare i negoziati sul ritiro fino all'arrivo a Doha dell'inviato degli Stati Uniti 'Steve Witkoff'".

Un'altra fonte palestinese ha sottolineato che "Hamas chiede il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree occupate da Israele dopo il 2 marzo".

Tuttavia, ha notato che "sono stati fatti progressi" sulla "questione degli aiuti e dello scambio di prigionieri".

In questo contesto, i media ebraici hanno riferito che i negoziati indiretti con Hamas nella capitale del Qatar non si sono interrotti. Hanno confermato la continua partecipazione della delegazione israeliana ai negoziati e la sua cooperazione con i mediatori.

Il Canale 12 ebraico, citando un funzionario politico anonimo, ha riferito che i negoziati non si sono fermati e che la delegazione israeliana "continua i negoziati a Doha nonostante gli ostacoli di Hamas".

Mercoledì, Hamas ha annunciato la sua accettazione del rilascio di 10 prigionieri israeliani vivi, come parte della sua flessibilità per raggiungere un accordo su Gaza, mentre Israele rimane intransigente su "punti chiave", inclusa la partenza da Gaza. Al contrario, Israele insiste ancora sulla creazione di una zona cuscinetto di 2-3 chilometri nella regione di Rafah e di 1-2 chilometri nel resto delle aree di confine.

D'altra parte, il Canale 13 ebraico ha riferito, citando un funzionario politico anonimo, che "i negoziati a Doha continuano e si sono svolti sabato e la delegazione negoziale collabora con i mediatori egiziani e qatarioti".

Il funzionario politico ha spiegato che la delegazione negoziale israeliana "ha mantenuto contatti costanti con Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro, e Ran Dermer, il Ministro degli Affari Strategici".

Il funzionario politico ha affermato che "Hamas sta creando ostacoli e non mostra alcuna flessibilità e ha lanciato una campagna di propaganda per indebolire i negoziati e fare pressione sull'opinione pubblica in Israele".

Pochi giorni fa, Hamas ha dichiarato in un comunicato che "ci sono punti fondamentali che sono ancora in fase di negoziazione, i più importanti dei quali sono il flusso degli aiuti, il ritiro dell'esercito di occupazione dalla Striscia di Gaza e la fornitura di garanzie reali per un cessate il fuoco permanente".

Doha è stata teatro per diversi giorni di un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra le delegazioni di Hamas e gli occupanti, mediato da Qatar ed Egitto e con la partecipazione degli Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco e un accordo di scambio di prigionieri.

