Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – Ismail Al-Sharif, esperto giordano, in un commento sul quotidiano giordano Al-Dustour, ha criticato la doppia morale dell'Occidente nella gestione dei diritti umani e ha scritto: "Alcuni leader dei paesi europei, nella loro lealtà al sionismo, hanno superato gli stessi sionisti."

Il commento afferma: "In Inghilterra, la Camera dei Comuni britannica e i media non sono inorriditi dai crimini di guerra a Gaza o dall'uccisione o dal rogo di migliaia di bambini terrorizzati. Ma si arrabbiano con un cantante che canta contro l'esercito che ha commesso quei crimini. D'altra parte, gli Stati Uniti, in cinque mesi, hanno accolto tre volte il criminale di guerra, Netanyahu, e lo hanno celebrato come un 'eroe dei nostri tempi' invece di consegnarlo alle autorità giudiziarie.

Le istituzioni dominanti in Occidente e le lobby sioniste, con azioni sistematiche e con l'ampio sostegno dei media, hanno sempre promosso una falsa narrativa e ridotto la libertà a promiscuità, deviazioni sessuali e follia. Hanno presentato il regime sionista come un'oasi di libertà in una 'foresta di giganti'.

La continuazione della tendenza globale a sostenere i diritti del popolo palestinese è considerata un segno del sostegno delle giovani generazioni ai movimenti di liberazione e della formazione di un'opinione pubblica globale contro il sionismo e i suoi crimini.

Quando artisti e giovani in Occidente insistono nel chiedere la libertà della Palestina e quando migliaia di persone scendono in piazza per sostenere la sua causa, la falsa narrativa è crollata e le menzogne della corrente filo-sionista in Occidente sono state completamente svelate."