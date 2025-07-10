Ezzat al-Rishq: Gaza non si arrenderà e la resistenza imporrà le sue condizioni e le sue equazioni

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – "Ezzat al-Rishq", uno dei leader del movimento di resistenza islamica palestinese (Hamas), ha annunciato che le dichiarazioni di "Benjamin Netanyahu", primo ministro del regime sionista, riguardo al rilascio di tutti i prigionieri e alla resa di Hamas, riflettono illusioni derivanti dalla sconfitta psicologica, non le realtà del campo di battaglia.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Anadolu, al-Rishq ha aggiunto: "Dopo che i comandanti nemici hanno ammesso la loro vergognosa sconfitta nel recuperare i prigionieri sionisti attraverso operazioni militari, ora è completamente chiaro che l'unico modo per la loro liberazione è attraverso un accordo e una seria trattativa con la resistenza."

Ha anche chiarito che Gaza non si arrenderà mai e che è la resistenza a imporre le condizioni, così come ha creato le equazioni.

Benjamin Netanyahu, che martedì ha incontrato due volte il presidente degli Stati Uniti, ha detto oggi – mercoledì –: "Il mio incontro con Trump si è concentrato sugli sforzi per liberare i prigionieri a Gaza."

Netanyahu ha affermato in un messaggio registrato: "Non ci tireremo indietro un istante e questo (il rilascio degli ostaggi) è stato reso possibile grazie alla pressione militare dei nostri coraggiosi soldati."

In precedenza, la rete qatariota "Al Jazeera" aveva riferito che il secondo incontro tra Trump e Netanyahu era durato un'ora e 50 minuti ed era terminato senza alcuna dichiarazione o spiegazione ufficiale da parte di entrambe le parti.

Al Jazeera ha scritto: "Questo potrebbe essere un segno di disaccordo sulle questioni sollevate nell'incontro."

Fonti ebraiche come "Yedioth Ahronoth" hanno anche affermato che Trump, durante l'incontro, "ha esercitato molte pressioni su Netanyahu per porre fine alla guerra a Gaza."

Questo è il terzo viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti dall'inizio del secondo mandato presidenziale di Trump il 20 gennaio.

Il regime sionista continua i suoi attacchi contro il popolo indifeso di Gaza.

Il regime ribelle ha ripreso la sua guerra contro Gaza dal crollo della fragile tregua a marzo. Le forze dell'esercito sono avanzate in molte aree della Striscia di Gaza, in particolare nel sud, e hanno chiesto l'evacuazione di vaste aree nel nord. L'esercito occupante ha minacciato di rimanere a Gaza e di non ritirarsi dalle nuove aree che ha occupato da marzo e ha imposto un blocco soffocante sugli aiuti alimentari e medici.