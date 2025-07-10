Nuova vittima nella prigione di Evin; il numero totale dei martiri sale a 80

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – il portavoce del sistema giudiziario, Asghar Jahangir, a margine della cerimonia di commemorazione dei martiri dell'attacco israeliano alla prigione di Evin, ha dichiarato: "Il nemico criminale cerca di mostrare il suo disprezzo per le regole internazionali accettate violando apertamente tutti i principi del diritto internazionale e del diritto umanitario. Sfortunatamente, le organizzazioni internazionali hanno avuto un rendimento inefficace di fronte a questi comportamenti, e proprio questo silenzio ha aperto la strada alla commissione di tali crimini."

Jahangir ha proseguito: "Il sistema giudiziario sta seguendo seriamente la questione, e il processo di indagine è iniziato sia nei tribunali nazionali sia che sono in corso i preparativi per azioni legali a livello internazionale. Si stanno tenendo sessioni di esperti per identificare e stimare sia i danni materiali che i danni personali subiti dai cittadini iraniani."

Ha aggiunto: "Le agenzie esecutive sono state incaricate di stimare l'entità dei danni subiti e di comunicarli al sistema giudiziario in modo che il processo giudiziario possa essere seguito più rapidamente. Ha anche annunciato la redazione di una direttiva speciale per facilitare la registrazione delle denunce di persone fisiche ed enti legali."

Jahangir ha dichiarato: "Il dossier dei martiri di questo incidente è in fase di formazione. L'Organizzazione delle Prigioni e la Fondazione Martiri stanno interagendo per intraprendere le azioni necessarie per completare il dossier di questi martiri e identificare i loro diritti legali."

Ha concluso annunciando la morte di un altro soldato ferito in questo attacco e ha detto: "Con l'aggiunta di questo martire, il numero dei martiri dell'incidente di Evin è aumentato."

Inoltre, il dossier relativo ai processi degli spie arrestati è all'ordine del giorno della procura, e con un ordine speciale del capo del sistema giudiziario, l'inchiesta giudiziaria è in corso con priorità. Ulteriori informazioni saranno fornite nella prossima conferenza stampa.