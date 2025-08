Relatrice Speciale delle Nazioni Unite: Il Mondo Fermini il Genocidio a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - "Francesca Albanese", relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, ha nuovamente chiesto mercoledì mattina di costringere il regime sionista a porre fine alla guerra di Gaza.

Albanese ha dichiarato in un comunicato: "L'economia di Israele è stata progettata per perpetuare l'occupazione e trasformarla in genocidio. I paesi e il settore privato dovrebbero rivedere e sospendere i loro rapporti con Israele."

La rete "Al Jazeera" ha riportato le sue parole: "È ora che il mondo agisca per fermare il genocidio a Gaza."

