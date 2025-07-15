Al-Sudani: L'Iran ha una seria volontà di accordo perché non cerca armi nucleari

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – "Mohammed Shia' al-Sudani", Primo Ministro iracheno, in un'intervista con il quotidiano "Asharq Al-Awsat", ha spiegato i nuovi equilibri nella regione: "Dopo gli eventi del 7 ottobre e quanto accaduto successivamente sotto forma di aggressione al Libano, i cambiamenti avvenuti in Siria, e poi l'aggressione contro l'Iran, le speculazioni sul futuro della regione all'ombra di questi sviluppi, che continuano, sono diventate più evidenti. L'aggressione contro Gaza e il Libano continua, si discute della riorganizzazione della situazione a Gaza, e l'infiltrazione israeliana in Siria continua. Parliamo anche di un cessate il fuoco tra Israele e Iran, quindi non siamo di fronte a un percorso politico stabile per la formazione della regione, i suoi equilibri e le sue relazioni."

Riguardo alla sua reazione dopo l'inizio degli attacchi del regime sionista contro l'Iran, ha dichiarato: "Tutti si aspettavano un'escalation della tensione e l'imminenza di guerra e attacchi reciproci. Questa percezione era presente in tutti i paesi della regione, e l'Iraq è parte della regione. Dopo l'inizio dell'aggressione israeliana contro l'Iran, che includeva anche la violazione dello spazio aereo iracheno, questo evento significativo avrebbe coinvolto l'Iraq in questa guerra e aggressione contro un paese vicino, e ciò è contrario alla nostra Costituzione e ai nostri principi politici che non consentono a nessuna parte o paese di utilizzare lo spazio aereo o il territorio iracheno come base per aggressioni contro altri."

Al-Sudani ha aggiunto: "Dovevamo dimostrare la nostra opposizione a livello diplomatico internazionale, quindi abbiamo presentato un reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sono stati presi contatti per sostenere questa posizione rispetto a questa violazione. Abbiamo anche condannato l'aggressione contro un paese vicino, con il pretesto di una guerra preventiva o di un'azione preventiva, mentre si trattava di un'aggressione palese contro un paese con sovranità indipendente e membro delle Nazioni Unite."

Ha chiarito: "La parte più importante di questa vicenda è stata come mantenere la nostra sicurezza interna, la nostra posizione politica e la nostra posizione nazionale riguardo a questa crisi, e grazie a Dio siamo riusciti in questo; con la cristallizzazione di una posizione nazionale unificata che rifiuta l'aggressione e la violazione della sovranità e dello spazio aereo iracheno e sostiene le posizioni del governo per preservare gli interessi dell'Iraq e del popolo iracheno, e tiene l'Iraq lontano dallo scivolare in questa guerra. Questa posizione è stata molto importante a livello interno."

Nessuna richiesta è stata fatta dall'Iran

Il Primo Ministro iracheno, in risposta alla domanda "Cosa ha chiesto l'Iran all'Iraq durante la guerra?", ha detto: "Nessuna richiesta è stata fatta. È stato invece l'Iraq a prendere l'iniziativa per chiarire la propria posizione e i rischi di questa situazione e per trasmettere messaggi tra le diverse parti per fermare questa guerra e tornare ai negoziati. Abbiamo avuto contatti continui con la presidenza e tutti i canali correlati in Iran. Questo è stato un processo continuo. Erano in corso negoziati che avrebbero dovuto svolgersi domenica, ma l'attacco di venerdì mattina è avvenuto."

Ha aggiunto: "L'approccio dell'Iraq era quello di spingere le parti a tornare al tavolo dei negoziati e a fermare la guerra. Il punto di vista dell'Iran era: come si può tornare ai negoziati mentre l'aggressione continua? I nostri colloqui e contatti con i paesi della regione e gli Stati Uniti si sono concentrati sul fatto che l'Iran è pronto a sedersi al tavolo dei negoziati a condizione che l'aggressione cessi. Questa è stata la posizione positiva dell'Iran nelle prime ore dell'inizio dell'aggressione."

Al-Sudani, in questa intervista, riguardo alla questione se "teme l'inizio di una nuova fase di tensione tra l'Iran e il regime sionista", ha spiegato: "Sì; perché tutti sanno che Netanyahu non ha rispettato alcun cessate il fuoco, né a Gaza né in Libano. È naturale che possa ricorrere a ulteriori aggressioni contro l'Iran. La sua politica, il suo metodo e la sua strategia sono quelli di mantenere la regione in uno stato di guerra permanente per consolidare la sua posizione politica."

In risposta alla domanda "Eravate preoccupato che il sistema in Iran potesse cadere nel caos e che la guerra potesse durare a lungo, e avete preso misure per adattarvi a un conflitto a lungo termine o all'instabilità in Iran?", ha detto: "L'Iran è un paese importante nella regione. E chiunque voglia rovesciare il sistema con una guerra di 12 giorni, le sue conseguenze si estenderanno sicuramente all'intera regione. È naturale che siamo preoccupati per la stabilità della regione e la stabilità di qualsiasi paese vicino. Non si può vedere un incendio in un paese vicino e sedersi indifferenti e non aspettarsi che quell'incendio ti raggiunga. Questo è il nostro approccio con tutti i paesi, che sia l'Iran o altri paesi confinanti."

Al-Sudani ha affermato: "Ciò in cui crediamo in questa fase è che dobbiamo muoverci verso la stabilità, la sicurezza, la pace e la comprensione. La nostra preoccupazione era che queste conseguenze potessero influenzare la stabilità della regione. Ma a livello interno, eravamo fiduciosi nelle nostre capacità e nella comprensione e consapevolezza delle forze politiche e del popolo iracheno sull'importanza di mantenere la sicurezza interna e la stabilità del sistema politico in mezzo a questi eventi e sviluppi."

Il nostro rapporto con l'Iran è una partnership strategica

In risposta alla domanda "Il presidente degli Stati Uniti è interessato alla teoria del 'deal'. Si può immaginare che in futuro si formi un deal tra Stati Uniti e Iran?", ha detto: "È prevedibile. Il presidente degli Stati Uniti ha svolto un ruolo proattivo nel contenere la recente guerra. L'Iraq ha sostenuto questo approccio, e questa iniziativa ha portato a questo cessate il fuoco e all'interruzione di questa guerra devastante. Speriamo che questo ruolo continui, specialmente attraverso i negoziati bilaterali sul dossier nucleare, che porteranno a questo deal o accordo che getterà le basi per la stabilità in una regione importante come il Medio Oriente."

Al-Sudani, in risposta alla domanda "Dalle conversazioni con i funzionari iraniani, siete giunto alla conclusione che l'Iran ha una reale volontà di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti?", ha dichiarato: "Sì, la nostra impressione attraverso l'insieme dei contatti e degli incontri è che vi è una seria volontà da parte del governo iraniano di raggiungere un accordo che garantisca i suoi interessi e tenga conto delle preoccupazioni della comunità internazionale. Questo perché in Iran non c'è una decisione a livello religioso o ufficiale per acquisire armi nucleari, che è la principale preoccupazione del mondo. Pertanto, la strada è spianata per raggiungere un'intesa che ponga fine a questo dossier, che è stato il principale fattore di tensione e escalation nella regione."

Il Primo Ministro iracheno ha sottolineato: "Il nostro rapporto con la Repubblica Islamica dell'Iran è un rapporto di partnership strategica basato su affinità religiose, culturali, sociali e interessi reciproci. Inoltre, l'Iran ha sostenuto l'Iraq e il popolo iracheno in vari momenti, sia durante il regime dittatoriale che durante la lotta al terrorismo e il processo politico. Ma certamente insistiamo sul fatto che questa relazione debba essere in un quadro sano che garantisca gli interessi comuni e prevenga le interferenze negli affari interni. L'Iraq ha la propria indipendenza e la propria decisione nazionale, che si forma in base agli interessi e alle priorità del suo popolo."

Al-Sudani ha ribadito: "Non c'è gestione degli affari iracheni da parte dell'Iran, nemmeno in minima parte. Questa parola stessa non è accettata e non ha posto nel nostro vocabolario."