I lavoratori portuali greci bloccano la spedizione di merci al regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – i lavoratori del porto greco del Pireo hanno impedito lunedì lo scarico di un carico di acciaio militare destinato ai territori occupati. In una manifestazione tenutasi ai moli 2 e 3 del porto, i membri del sindacato, a cui si sono uniti attivisti pro-Palestina, gruppi di sinistra e legislatori del Partito Comunista di Grecia (KKE), hanno dichiarato che non permetteranno che il porto diventi una base per sostenere il massacro dei palestinesi da parte del regime sionista. Markos Bekris, presidente del sindacato dei lavoratori portuali greci, ha dichiarato: "Non permetteremo che questo porto diventi una base per gli Stati Uniti, la NATO o l'Unione Europea. Il nostro obiettivo è impedire concretamente lo scarico delle merci e prevenire il trasporto di questo carico mortale in Israele. Non macchieremo le nostre mani di sangue, non diventeremo complici e allo stesso tempo bersagli di vendetta."