Un Ministro Sionista Chiede l'Assassinio di Al-Jolani

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - "Amichai Chikli", Ministro per gli Affari Ebraici al di fuori dei territori occupati, ha chiesto l'assassinio di "Abu Mohammad al-Jolani", capo del governo di transizione in Siria, descrivendolo come un terrorista, un assassino e un barbaro.

Ha dichiarato: "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un regime terroristico islamista-nazista composto da membri di Al-Qaeda in giacca e cravatta."

Il ministro, attaccando il capo ad interim della Siria, ha detto: "Ahmed al-Shara è un terrorista ed è meglio eliminarlo subito."

Ha aggiunto: "Stiamo assistendo a massacri e insulti contro i Drusi e dobbiamo combattere il regime terroristico in Siria."

"Bezalel Smotrich", Ministro delle Finanze del regime sionista, ha anche dichiarato: "Il massacro barbaro perpetrato dal regime di Abu Mohammad al-Jolani contro i Drusi nel sud della Siria dimostra che essi sono e sono stati estremisti islamisti violenti e spietati."

Smotrich ha aggiunto: "Il governo di Israele non può ritirarsi dalla zona cuscinetto e dal Monte Hermon, di cui abbiamo bisogno per proteggere gli insediamenti sulle alture del Golan, e continuerà con tutte le sue forze a proteggere i Drusi nel sud della Siria."

In precedenza, l'agenzia di stampa ufficiale siriana (SANA) aveva riferito che attacchi aerei israeliani nella provincia di Sweida avevano causato la morte di diversi membri delle forze di sicurezza e dell'esercito del governo provvisorio siriano.

L'esercito di occupazione del regime sionista ha dichiarato in un comunicato di aver attaccato i veicoli militari dell'esercito siriano a Sweida su ordine del Primo Ministro e del Ministro della Difesa.

Gli attacchi del regime sionista a Sweida sono avvenuti contemporaneamente all'ingresso delle forze dell'esercito e del Ministero degli Interni del governo provvisorio siriano nel centro della provincia per ristabilire la sicurezza dopo gli scontri armati tra gruppi Drusi e beduini che hanno causato decine di morti e feriti.

La maggior parte dei leader Drusi in Siria aveva precedentemente respinto qualsiasi interferenza straniera nel paese.